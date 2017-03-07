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Главная » Криминал » Полиция предупреждает северян о необходимости быть бдительными при совершении сделок в сети Интернет
 
 
 
 
07 Марта 2017 года, 19:00

Полиция предупреждает северян о необходимости быть бдительными при совершении сделок в сети Интернет


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 7 марта - В отдел полиции №1 УМВД России по г.Мурманску с заявлением о мошенничестве обратилась 53-летняя местная жительница. Женщина разместила объявление в сети Интернет о продаже пылесоса. После чего ей позвонил неизвестный и сообщил, что готов перевести оплату за товар на карту. Заявительница сообщила реквизиты карты и код для входа в онлайн приложение. После этих действий со счета северянки было списано 13500 рублей в счет оплаты услуг оператора мобильной системы.

Аналогичным способом мошенники обманули и 50-летнюю жительницу поселка Мурмаши, разместившую объявление о продаже дачного участка. Злоумышленники убедили женщину проследовать к ближайшему банкомату, совершить ряд манипуляций и сообщить персональные данные банковской карты и коды доступа для перевода предоплаты, после чего завладели деньгами в сумме 30 тысяч рублей.

33-летний житель города Полярные Зори лишился более 24 тысяч рублей, которые перевел в счет предоплаты за автомобиль, объявление о продаже которого он также нашел на сайте в сети Интернет.

Еще одной потерпевшей стала 45-летняя жительница Мурманска, которая в ходе переписки в социальной сети договорилась о покупке шубы и перевела более 42 тысяч в счет оплаты. После этого страница инициатора объявления была удалена.

По фактам мошенничеств возбуждены и расследуются уголовные дела.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

 

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