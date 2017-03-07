Ветеринарный врач совхоза «Тулома» покончил с собой на рабочем месте

07 Марта 2017 года, 15:04

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 7 марта/ БИ-ПОРТ – Тело ветеринарного врача ГОУСП «Тулома» было обнаружено сегодня на рабочем месте. Как сообщила «Би-порту» старший помощник руководителя Следственного комитета по Мурманской области Наталья Тростина, по предварительной информации мужчина, 1982 года рождения, совершил самоубийство.

«На место выехали следователи. Признаков насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено. По данному факту проводится процессуальная проверка», - сообщили агентству в СУ СКР.

Фото: Svopi.ru