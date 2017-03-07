У пассажира поезда «Мурманск-Москва» нашли более 20 грамм амфетамина

08 Марта 2017 года, 15:10

РОССИЯ/ 8 марта/ БИ-ПОРТ - В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Мурманского линейного отдела МВД России на транспорте по подозрению в незаконном приобретении, хранении и потреблении наркотических средств выявлен 29-летний житель Мурманска. Пассажир поезда «Мурманск-Москва» имел при себе пластиковую коробку, в которой находились остатки порошкообразного вещества розового цвета и два свертка из полимерного материала с запаянными горловинами с находящимся внутри розовым порошкообразным веществом, а также полимерный пакет с комплементарной застежкой, с находящимся внутри розовым порошкообразным веществом. Изъятые вещества были направлены в экспертно-криминалистический центр для проведения исследования.

Согласно заключению эксперта изъятое вещество является наркотическим средством, содержащее в своем составе психотропное вещество-амфетамин – массой 20,7141 грамма, что является крупным размером.

Следственным отделением Мурманского линейного отдела МВД России на транспорте в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение и хранение наркотических средств». Санкция данной статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.