Жительница Апатитов заколола своего мужа ножом

09 Марта 2017 года, 10:10

АПАТИТЫ/ 9 марта/ БИ-ПОРТ – В суд направлено уголовное дело в отношении жительницы Апатитов, обвиняемой в убийстве собственного мужа. Об этом сообщили в прокуратуре Мурманской области.

По версии следствия, обвиняемая в ноябре 2016 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения по месту жительства, поссорилась со своим мужем и нанесла ему один удар кухонным ножом с длинной клинка более 19 сантиметров.

«От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте преступления», - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

На период следствия обвиняемой была избрана мера пресечения в виде залога на сумму 500 000 руб. За совершенные преступления Нужновой грозит наказание до 15 лет лишения свободы.

Фото: RuFox