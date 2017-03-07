Мурманчанин проведёт в колонии более двух лет за избиение своей жены

09 Марта 2017 года, 10:35

МУРМАНСК/ 9 марта/ БИ-ПОРТ – В Мурманске вынесли приговор местному жителю, которого обвиняли в умышленном причинении тяжкого вреда здоровья.

Как сообщили в прокуратуре Мурманской области, мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со своей супругой, нанёс ей несколько ударов, причинив тяжкие телесные повреждения.

В судебном заседании подсудимый вину признал полностью, просил не лишать его свободы, указывая, что осуществляет уход за супругой, которая в силу телесных повреждений не может обходиться без посторонней помощи.

Однако, суд принял во внимание опасный рецидив обвиняемого преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 4 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Фото: Twitter