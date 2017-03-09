В Мурманской области по факту повторного управления автомобилем в состоянии опьянения возбуждены уголовные дела

09 Марта 2017 года, 17:44

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 9 марта - В Апатитах на улице Строителей сотрудниками дорожно-патрульной службы за нарушение Правил дорожного движения был остановлен автомобиль «Субару» под управлением 37-летнего мужчины. У водителя автомобиля имелись признаки алкогольного опьянения.

В ходе проверки установлено, что данный гражданин ранее уже был лишен специального права вождения автомобиля за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения сроком на 18 месяцев.

В Мончегорске сотрудниками ГИБДД задержан 47-летний местный житель, который также управлял автомобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения и ранее был лишен специального права вождения.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст.264.1 УК РФ. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: Twitter