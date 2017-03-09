Полицейскими в Апатитах возбуждено уголовное дело по факту причинения телесных повреждений

09 Марта 2017 года, 18:00

АПАТИТЫ/ 9 марта - В дежурную часть МО МВД России «Апатитский» поступило сообщение о драке в одном из кафе города.

Прибывшими сотрудниками полиции опрошены работники заведения, возможные очевидцы происшествия, также изучена запись с камеры наблюдения, установленной в помещении.

Оперативниками подозреваемый, неработающий 41-летний житель города Апатиты, установлен и задержан. Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался.

Полицейскими установлено, что между мужчинами произошла драка из-за внезапно возникших неприязненных отношений, в результате которой потерпевшему, 41-летнему местному жителю, причинен тяжкий вред здоровью.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание за данное преступление – лишение свободы на срок до двенадцати лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: vdvsn.ru