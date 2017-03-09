Полицейскими задержан подозреваемый в краже денег у бабушки

09 Марта 2017 года, 18:21

КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 9 марта - В дежурную часть ОМВД России по Кольскому району с заявлением о краже обратилась 70-летняя пенсионерка.

Полицейским женщина пояснила, при проверке своего счета в банке обнаружила, что у нее пропало около 60 тысяч рублей.

Оперативниками установлено, что к краже причастен внук потерпевшей. Подозреваемый, 27-летний житель поселка Молочный, ранее неоднократно судимый, задержан и доставлен в отдел полиции.

Мужчина сознался в содеянном и пояснил, что подключил услугу «мобильный банк» к телефону бабушки, после чего перевел необходимую ему сумму на свою карту.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи – лишение свободы на срок пяти лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

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