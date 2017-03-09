Мурманчанин проведёт два года в колонии строгого режима за кражу

10 Марта 2017 года, 09:22

МУРМАНСК/ 10 марта/ БИ-ПОРТ – В Мурманске местного жителя приговорили к реальному тюремному сроку за кражу чужого имущества. Как сообщили в прокуратуре Мурманской области, в отношении Александра Кондратова было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ.

Судом установлено, что Кондратов в ноябре 2016 года с целью хищения чужого имущества вступил в преступный сговор со своим знакомым. Далее мужчина похитил аккумуляторы BOSCH из грузового автомобиля, припаркованного у одного из домов в городе Мурманске, причинив собственнику ущерб на сумму более 19 тысяч рублей.

С учетом того, что обвиняемый уже неоднократно отбывал наказание за совершение аналогичных преступлений, суд приговорил Кондартова к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Фото: Dmitriy Chistoprudov/28-300.ru Photo Agency