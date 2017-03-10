Сотрудниками полиции в Апатитах задержан подозреваемый в ограблении несовершеннолетнего

10 Марта 2017 года, 17:00

АПАТИТЫ/ 10 марта - В дежурную часть МО МВД России «Апатитский» обратились родители 11-летнего мальчика с заявлением о хищении мобильного телефона. Полицейскими установлено, что у дома по улице Космонавтов неизвестный отобрал у школьника телефон и скрылся.

Мальчик описал приметы злоумышленника, информация о розыске была передана дежурным нарядам полиции.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый, 16-летний учащийся, установлен и задержан. Ранее подросток в поле зрения правоохранительных органов не попадал. Похищенное имущество возвращено законным владельцам.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи – лишение свободы на срок до четырех лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: 86.mvd.ru