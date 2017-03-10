Полицейскими в Ковдоре задержан безработный местный житель, избивший свою 67-летнюю мать

10 Марта 2017 года, 17:20

КОВДОР/ 10 марта - В отдел полиции по г. Ковдору обратилась местная жительница, 1949 года рождения, с заявлением о вымогательстве и избиении. Сотрудники полиции опросили пенсионерку и установили, что вымогательство совершил ее сын, 1982 года рождения, нигде не работающий.

Женщина рассказала полицейским, что ее сын пришел домой и потребовал деньги. Она объяснила сыну, что сняла последние деньги с карточки – 400 рублей – и больше у нее ничего нет. Данные денежные средства она отдала вымогателю, однако этого мужчине показалось мало, и с применением физической силы сын потребовал, чтобы пожилая женщина заняла деньги у соседей. Пенсионерке удалось договориться с соседкой и взять у нее взаймы 1000 рублей, которые она также отдала сыну. В ходе вымогательства денежных средств 34-летний мужчина причинил матери телесные повреждения, из-за которых женщине потребовалась медицинская помощь.

По факту вымогательства с применением насилия в отношении жителя Ковдора следователем отдела полиции по г. Ковдору МО МВД России «Полярнозоринский» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 163 УК РФ «Вымогательство». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации МО МВД России «Полярнозоринский»)

Фото: Svopi.ru