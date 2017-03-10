Три миллиарда рублей похищено при строительстве радиолокационного отделения в Артике

10 Марта 2017 года, 16:21

РОССИЯ/ 10 марта/ БИ-ПОРТ – При строительстве объектов радиолокационного отделения и пунктов наведения авиации в Артике было похищено почти 3 миллиарда рублей.

«В масштабных махинациях Следственный комитет России обвиняет совладельцев компании «Русальянс Строй» Дмитрия Бушманова и Алексея Эккерта, которым вчера Мосгорсуд продлил аресты до 17 мая на период ознакомления с материалами расследования», – сообщает «Коммерсант».

Предприниматели обвиняются по статьям «Мошенничество в особо крупном размере» и «Легализация похищенных денег». По данным следствия, подсудимые изначально не собирались выполнять принятые на себя обязательства по строительству. Зная о срочности строек, они рассчитывали на получение еще больших вложений без особого контроля. Согласно обвинительному заключению, Алексей Эккерт пытался получить информацию обо всех закупках «Главного управления инженерных работ №2 при Спецстрое России», чтобы использовать свои связи в Министерстве обороны и оказать влияние на их исход договоров.

«Дмитрий Бушманов с помощью поддельных документов должен был создать видимость ведущихся в Арктике работ. Таким образом, они «обеспечивали принятие положительных решений о перечислении» на счета их компании с июля 2014 по июнь 2015 года авансов на сумму в 2,95 миллиарда рублей, – передает издание. – При этом часть средств обвиняемые и их неустановленные соучастники все же направили «на проведение проектных и строительно-монтажных работ по возведению отдельных фрагментов указанных в договорах субподряда сооружений». Но, как убеждены следователи, это была лишь видимость строек, а на самом деле большая часть денег из «Русальянс Строя» была перечислена на счета других подконтрольных Бушманову и Эккерту коммерческих структур».

Следствие вменило владельцам компании хищение всех полученных из ГУИР-2 сумм, установив, что приблизительно на 270 миллионов из похищенного обвиняемые приобрели себе и своим родственникам дома и квартиры.

Дмитрий Бушманов и Алексей Эккерт, которых арестовали в марте прошлого года, свою вину не признают.

«Судя по базе арбитражных судов и Мосгорсуда, сейчас «Русальянс Строй» буквально завален исками. Бывшие партнеры пытаются взыскать с компании долги по контрактам, а сотрудники — многомесячные задолженности по зарплатам», – подчеркивает «Коммерсант».

Фото: Василий Максимов / Коммерсантъ