«Мобильный банк» подвел мурманчанина

11 Марта 2017 года, 14:15

МУРМАНСК/ 11 марта/ БИ-ПОРТ – В дежурную часть обратился 26-летний мурманчанин с заявлением о хищении денежных средств со счета банковской карты. Сотрудникам полиции северянин пояснил, что потерял телефон, а услугу «мобильный банк» сразу не отключил. В результате со счета пропало 8 тысяч рублей.

26-летний житель Мурманска, которого подозревают в совершении этого преступления, задержали уже на следующий день. Ранее северянин в поле зрения правоохранительных органов не попадал. Телефон, который он нашел на улице, уже успел продать, а похищенные через «мобильный банк» деньги потратил.

Возбуждено уголовное дело. Северянин может лишиться свободы на 2 года.

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