В областном центре обнаружили «липовую» купюру

11 Марта 2017 года, 16:00

МУРМАНСК/ 11 марта/ БИ-ПОРТ – В одном из филиалов банка в Мурманске обнаружили поддельную купюру достоинством в 5 тысяч рублей с признаками подделки. Купюру отправили на экспертизу.

«Экспертом ЭКЦ УМВД России по Мурманской области установлено, что купюра изготовлена не производством полиграфических предприятий фабрики Гознака с явными признаками подделки», - говорится в сообщении УМВД России по Мурманской области.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 Уголовного кодекса Российской Федерации «Сбыт поддельных денег».

Фото: kp.by