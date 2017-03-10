Кандалакшский рецидивист прятал наркотики в носке

12 Марта 2017 года, 12:00

МУРМАНСК/12 марта/БИ-ПОРТ – В Первомайском округе Мурманска поздним вечером задержали наркоторговца из Кандалакши. У 35-летнего мужчина обнаружили носок, в котором находился сверток из черного полиэтилена. В нем оперативники нашли подозрительное вещество, которое направили на экспертизу. Эксперт установил, что в носки хранилось 98,9624 грамма амфетамина.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до 10 лет. Подозреваемый находится под арестом.