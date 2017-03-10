26-летний спортсмен едва не лишился золотой цепочки

12 Марта 2017 года, 14:23

МУРМАНСК/12 марта/БИ-ПОРТ – 26-летний мурманчанин оставил на подоконнике в тренажерном зале цепочку. Пока он был на тренировке, ювелирное украшение уже успел стащить вор. Раздосадованный мужчина обратился в полицию

Сотрудниками полиции опросили работников спортивного клуба и изучили записи с камеры наблюдении.

Оперативниками первомайского отдела полиции подозреваемый был установлен. Им оказался безработный 45-летний житель поселка Мишуково. Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался. Похищенное имущество у него изъято и возвращено законному владельцу.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание за данное преступление – лишение свободы на срок до двух лет.