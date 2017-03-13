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Главная » Криминал » В Кандалакше полицейские в течение нескольких часов раскрыли кражу перфоратора
 
 
 
 
13 Марта 2017 года, 17:52

В Кандалакше полицейские в течение нескольких часов раскрыли кражу перфоратора


КАНДАЛАКША/ 13 марта - В МО МВД России «Кандалакшский» обратился житель поселка Зеленоборский со словами благодарности в адрес сотрудников полиции за преступление, раскрытое по горячим следам.

Потерпевший обратился в полицию с заявлением о краже перфоратора из квартиры. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе дознавателя лейтенанта полиции Василия Косякова, оперуполномоченного уголовного розыска младшего лейтенанта полиции Сергеева Андреева и эксперта-криминалиста майора полиции Ирины Севостьяновой. Полицейские в результате комплекса оперативных мероприятий, в том числе опроса возможных свидетелей, установили личность мужчины, совершившего кражу инструмента. Стоит отметить, что злоумышленник успел уехать из Зеленоборского, но в результате грамотно спланированых оперативных действий полицейским удалось задержать его в другом поселке уже к вечеру. Украденное имущество было возвращено законному владельцу.

Обращаясь к руководству отдела, автор письма отмечает высокий профессионализм, проявленный во время раскрытия преступления, и просит поощрить сотрудников, которые оперативно раскрыли кражу. «Приятно осознавать, что нас охраняют и защищают надежные люди, профессионалы своего дела, готовые в любой момент прийти на помощь!», - пишет благодарный северянин.

За отличную работу начальником кандалакшской полиции сотрудникам, раскрывшим преступление по горячим следам, объявлена благодарность.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации МО МВД России «Кандалакшский»)

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