Полицейского в Мурманской области обвиняют в мошенничестве

13 Марта 2017 года, 11:21

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 13 марта/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области предъявлено обвинение в мошенничестве и служебном подлоге оперуполномоченному отдела уголовного розыска МО МВД России «Полярнозоринский». Об этом «Би-порту» сообщила старший помощник руководителя Следственного комитета по Мурманской области Ксения Кошелюк.

По версии следствия, в июле 2016 года оперуполномоченный, 1985 года рождения, ввел в заблуждение жительницу города Полярные Зори и обманным путем, за прекращение в отношении нее уголовного преследования получил от последней денежные средства в сумме 55 тысяч рублей. В последующем, злоумышленник внес ложные сведения в официальный документ, на основании которого вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Преступление выявлено при участии сотрудников оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД России по Мурманской области. Как сообщили «Би-порту» в УМВД по Мурманской области, обвиняемый уже уволен со службы в правоохранительных органах.

В настоящее время в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, проводятся необходимые следственные действия, направленные на всестороннее и объективное расследование уголовного дела, установление всех обстоятельств произошедшего.

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