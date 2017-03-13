Житель Мурманской области, вооружившись топором, убил своих знакомых в первый день января

13 Марта 2017 года, 12:42

КАНДАЛАКШСКИЙ РАЙОН/ 13 марта/ БИ-ПОРТ – Перед Мурманским областным судом предстанет житель села Лувеньга, которого обвиняют в двойном убийстве согласно пункту «а» части второй статьи 105 Уголовного кодекса. Следствие по данному делу велось долгое время, а само преступление произошло 1 января 2016 года. Мужчина, 1967 года рождения, вместе со своими знакомыми – мужчиной и женщиной, 1971 годов рождения, распивал спиртные напитки у них в квартире.

«В результате ссоры у преступника возник умысел на убийство. Вооружившись топором, он нанес многочисленные удары в область головы и лица потерпевших, от которых последние скончались на месте, – сообщили «Би-порту» в Следственном комитете по Мурманской области. – После совершенного преступления обвиняемый пытался замыть следы крови».

Своей вины мужчина не признает, и на стадии предварительного следствия в его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.