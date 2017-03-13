В Апатитах полицейскими задержан подозреваемый в угрозе убийством

13 Марта 2017 года, 19:00

АПАТИТЫ/ 13 марта - С заявлением в МО МВД России «Апатитский» обратилась 18-летняя местная жительница с заявлением о том, что сожитель угрожал ей убийством.

Участковым уполномоченным полиции установлено, что северянин, находясь в квартире по месту жительства, в ходе конфликта с сожительницей, угрожал ей убийством, демонстрируя нож. Потерпевшая угрозу восприняла реально и обратилась за помощью в полицию.

Сотрудниками полиции подозреваемый, 27-летний местный житель, был установлен и опрошен. Ранее мужчина был судим за кражу и грабеж.

По факту угрозы убийством возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание – лишение свободы на срок до двух лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: newstracker