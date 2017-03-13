Узбекистанского экстремиста задержали в Мурманске

13 Марта 2017 года, 13:55

МУРМАНСК/ 13 марта/ БИ-ПОРТ – В Мурманске задержали объявленного в розыск гражданина Узбекистана Зокиржона Астанова. Об этом «Би-порту» сообщили в УФСБ России по Мурманской области.

Мужчина, 1984 года рождения, был объявлен в межгосударственный розыск по подозрению в преступлении по ст. 244.2 УК Республики Узбекистан - создание, руководство, участие в религиозных экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских или иных запрещенных организациях.

«Задержанный доставлен в УМВД России по Мурманской области с целью последующей экстрадиции в Узбекистан», - сообщили агентству в региональном управлении ФСБ Россиию.

Стоп-кадр из видео, предоставленного ФСБ России