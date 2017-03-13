Трём жителям Апатитов грозит до 15 лет тюрьмы за истязание и убийство девушки

13 Марта 2017 года, 15:03

АПАТИТЫ/ 13 марта/ БИ-ПОРТ – Уголовное дело по факту гибели 20-летней девушки направлено в Апатитский городской суд для рассмотрения по существу. За совершенное преступление трем местным жителям грозит наказание до 15 лет лишения свободы.

Супруги, 1992 и 1994 годов рождения, а также их знакомый, 1995 года рождения, находясь в квартире одного из многоквартирных домов Апатитов, нанесли в общей сложности более 100 ударов потерпевшей. Преступники действовали поочередно и использовали в качестве оружия деревянную скалку, ремень, шнур и металлическую ножку от табуретки.

«В процессе нанесения телесных повреждений указанные лица издевались над потерпевшей: давали указания, лишенные морали и нравственности, заставляя их исполнять», – сообщили в Прокуратуре по Мурманской области.

Издевательства продолжались в период с 20 по 24 августа 2016 года. В последний день от полученных травм девушка скончалась до приезда медиков.