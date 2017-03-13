В Мурманской области сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота более 1 килограмма гашиша

14 Марта 2017 года, 09:35

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 14 марта - Сотрудникам Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Мурманской области поступила информация о том, что 25-летний житель Колы занимается распространением на территории областного центра наркотиков каннабисной группы.

В ходе разработки оперативной информации сотрудники областного управления наркоконтроля задержали наркозависимое лицо, у которого при личном досмотре был обнаружен гашиш общей массой около 63 граммов.

Оперативники установили, у кого задержанный приобрел наркотик, и во время специальной операции задержали подозреваемого в организации канала сбыта, жителя Колы, 1992 года рождения. Наркодилер был задержан в момент продажи около 100 граммов гашиша в автомобиле, припаркованном возле жилого дома в Октябрьском округе Мурманска.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемого в организации канала сбыта гашиша сотрудники наркоконтроля обнаружили приготовленное к дальнейшей продаже наркотическое вещество гашиш общей массой около 900 граммов. Всего благодаря грамотно спланированным оперативным мероприятиям сотрудники областного управления наркоконтроля изъяли из незаконного оборота около 1 килограмма 50 граммов наркотика растительного происхождения.

В отношении ранее не судимого 25-летнего жителя Колы возбуждены уголовные дела за сбыт и хранение наркотических веществ. Максимальное наказание за данные преступления, предусмотренное законодательством - лишение свободы на срок до 20 лет. Подозреваемый находится под арестом.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации УКОН УМВД России по Мурманской области)