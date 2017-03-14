В Мурманске возбуждено уголовное дело по факту побоев на улице

14 Марта 2017 года, 18:00

МУРМАНСК/ 14 марта - В отдел полиции №3 УМВД России по г. Мурманску поступило сообщение о том, что на крыльце магазина по улице Копытова происходит драка. Ближайший наряд вневедомственной охраны Росгвардии незамедлительно подъехал к месту происшествия. Благодаря экстренному вызову правоохранителей 20-летний подозреваемый в избиении прохожего был задержан на месте и доставлен в первомайский отдел полиции.

По факту избиения жителя Мурманска, 1988 года рождения, участковыми уполномоченными полиции была проведена проверка. Были опрошены очевидцы происшествия, изъяты видеозаписи с камер видеонаблюдения торгового заведения. В результате проверки установлено, что ранее не судимый безработный житель Мурманска избил случайного прохожего из хулиганских побуждений – ему показалось, что мужчина, стоявший на крыльце, сурово на него посмотрел. В результате потерпевшему были причинены телесные повреждения и физическая боль.

По факту в отношении жителя Мурманска, 1996 года рождения, возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ «Побои». Максимальное наказание за данное преступление – лишение свободы на срок до 2 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Стоит отметить, что в 2016 году в результате изменений в законодательстве России в ряд статей Уголовного кодекса Российской Федерации были внесены изменения, в том числе в ст. 116 УК РФ «Побои», а также введена статья 116.1 УК РФ «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию» за аналогичное правонарушение.

Сотрудники полиции предупреждают, что причинение телесных повреждений, если оно не повлекло серьезного ущерба здоровью и совершено из хулиганских побуждений, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, а также если оно совершено лицом, уже подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение, является уголовно наказуемым деянием и влечет за собой уголовное наказание.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОП № 3 УМВД России по Мурманской области)