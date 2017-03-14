Бывший военнослужащий, виновный в смертельной аварии, получил год колонии

14 Марта 2017 года, 11:15

КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 14 марта/ БИ-ПОРТ – Гаджиевский гарнизонный суд назначил бывшему военнослужащему Андрею Иванцову год колонии-поселения с лишением его водительского права. Капитан второго ранга запаса признан виновным в преступлении согласно части третьей статьи 264 Уголовного кодекса. Он, управляя «Mitsubishi Pajero», в январе 2016 года двигался по федеральной трассе Р-21 «Кола» и выехал на полосу встречного движения, совершая обгон. В результате произошло столкновение с автомобилем «Volkswagen Polo». Его пассажирка скончалась на месте, а водитель получил травмы, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью. Отметим, что судом учитывалось раскаяние Иванцова и наличия на его иждивении жены – инвалида.

Фото: vdvsn.ru