Полицейские в ходе очередной проверки торговой точки изъяли 30 литров алкогольной продукции, находящейся в незаконном обороте

14 Марта 2017 года, 16:00

МУРМАНСК/ 14 марта - В адрес УМВД России по Мурманской области из управления по лицензированию поступила информация о том, что в одной из торговых точек на территории Первомайского округа осуществляется реализация алкогольной продукции с нарушением законодательства: незаконная продажа спиртного в ночное время и без соответствующей лицензии. В ходе проверки поступившей информации сотрудниками полиции был установлен факт реализации спиртного в ночное время после 21:00 и без лицензии. Из торговой точки стражи правопорядка изъяли более 30 литров алкогольной продукции, находящейся в незаконном обороте.

Стоит отметить, что ранее по жалобам мурманчан полицейские неоднократно привлекали владельцев данной торговой точки к административной ответственности за нарушения законодательства в сфере оборота алкогольной продукции, в результате чего лицензия на продажу крепкой спиртной продукции была остановлена.

В отношении юридического лица, осуществляющего деятельность в данной торговой точке, возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренным частью 3 статьи 14.16 КоАП. По результатам административного расследования предприниматель по решению суда может быть привлечен к административной ответственности.

Санкция статьи предусматривает наказание для юридических лиц в виде штрафа от 50 до 100 тысяч рублей с конфискацией алкогольной продукции. Если вам стало известно о незаконной торговле алкогольной продукцией, а также торговле контрафактным спиртным сообщите об этом в полицию по телефону 02.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ООПАЗ УМВД России по Мурманской области)