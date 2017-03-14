Военнослужащий, изготовив дубликаты ключей, похитил у знакомой деньги и украшения

14 Марта 2017 года, 12:20

МУРМАНСК/ 14 марта/ БИ-ПОРТ – Рядовой Артем Кривцин признан виновным в ряде краж, целью которых являлось похищение денежных средств и ювелирных изделий. Он, находясь 26 июля 2016 года по приглашению своей знакомой в ее квартире, тайно похитил украшения общей стоимостью более 22 тысяч рублей. Кроме того, военнослужащий заранее изготовил дубликаты ключей от замков входной двери потерпевшей, и в период с 27 июля по 2 августа прошлого года несколько раз проникал в дом для совершения краж на общую сумму более 173 тысяч рублей.

«Мурманским гарнизонным военным судом Кривцу с учетом раскаяния в содеянном и добровольного возмещения большей части имущественного вреда назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года условно со штрафом в размере 30 тысяч рублей», – сообщил «Би-порту» представитель Военного следственного отдела по Мурманскому гарнизону.

Фото: Newsler.ru