В Североморске возбуждено уголовное дело по факту интернет-мошенничества

14 Марта 2017 года, 21:03

СЕВЕРОМОРСК/ 14 марта - В МО МВД России по ЗАТО г.Североморск и г.Островной с заявлением о мошенничестве обратился 34-летний местный житель. Мужчина рассказал сотрудникам полиции, что на сайте в сети Интернет нашел объявлением о сдаче на летний период квартиры в городе Ялта. Цена и условия проживания устроили потерпевшего. В ходе переписки неизвестный убедил северянина перевести более 5 тысяч рублей в качестве предоплаты за аренду. Денежные средства потерпевший перевел посредством экспресс-перевода.

После осуществления перевода объявление было удалено, лже-владелец квартиры перестал отвечать на письма.

По факту мошенничества возбуждено и расследуется уголовное дело.

Если есть подозрения, что вы стали жертвой мошенников, незамедлительно обратитесь в полицию по телефону «02».

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области