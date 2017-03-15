В Мурманске по горячим следам задержан уличный грабитель

15 Марта 2017 года, 16:45

МУРМАНСК/ 15 марта - 14 марта около половины третьего ночи в полицию поступило сообщение от жителя Мурманска о том, что его на улице около дома №16 по улице Щербакова ограбил неизвестный. На место происшествия незамедлительно выдвинулись ближайший наряд вневедомственной охраны Росгвардии и наряд патрульно-постовой службы полиции.

Прибывшие на указанное потерпевшим место сотрудники Росгвардии вместе с полицейскими установили, что житель Мурманска, 1974 года рождения, вышел на улицу с целью продать принадлежащую ему серебряную цепочку. На улице к нему подошел неизвестный мужчина и с применением физической силы открыто похитил имущество северянина, после чего скрылся. Потерпевший описал приметы подозреваемого.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские и сотрудники вневедомственной охраны спустя непродолжительное время задержали мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым по подозрению в грабеже, и доставили в Первомайский отдел полиции г. Мурманска. Потерпевший опознал грабителя, однако похищенной цепочки у злоумышленника при себе уже не было.

По факту в отношении гражданина ближнего зарубежья возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ. Подозреваемый в ограблении задержан за нарушение миграционного законодательства в порядке ст. 18.8 КоАП РФ.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: Twitter