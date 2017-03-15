Житель Ковдора будет привлечен к уголовной ответственности за причинение вреда здоровью

15 Марта 2017 года, 17:38

КОВДОР/ 15 марта - В отдел полиции по Ковдорскому району МО МВД России «Полярнозоринский» поступило сообщение об обращении в медучреждение 32-летнего местного жителя.

Опросив потерпевшего, полицейские установили, что в ходе распития спиртных напитков между ним и его знакомым произошел конфликт. В результате конфликта знакомый ударил северянина бутылкой по голове.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый, неработающий 53-летний местный житель, установлен и опрошен. Злоумышленник признался, что ударил своего знакомого в ходе ссоры, однако не ожидал, что потерпевшему будет причинен вред здоровью.

По факту умышленного причинения легкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи - лишение свободы на срок до 2 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: Twitter