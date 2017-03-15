Малолетний серийный преступник из Оленегорска взят под стражу

15 Марта 2017 года, 13:40

ОЛЕНЕГОРСК/ 15 марта/ БИ-ПОРТ – Несовершеннолетний из Оленегорска совершил кражу за день до начала рассмотрения его уголовного дела по серии других преступлений. Всего он обвиняется по 10 эпизодам. В настоящее время судом удовлетворено ходатайство гособвинения об изменении меры пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу.

«Большинство преступлений были совершены в летний период 2016 года, по части из них уголовное дело было прекращено в связи с примирением сторон», – рассказали «Би-порту» в прокуратуре Оленегорска.

В июне прошлого года им была воспроизведена кража с проникновением, порядка шести угонов автомобилей совершены в вечернее время 21 августа. В надзорном органе отметили, что поведение подсудимого является стабильно криминальным, представляющим опасность для общества. При этом подросток не воспринимает неотвратимость наказания за совершенные деяния.

Фото: belive.ru