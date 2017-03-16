Полицейскими по горячим следам задержан подозреваемый в краже

16 Марта 2017 года, 17:46

ЗАПОЛЯРНЫЙ/ 16 марта - 30-летний житель города Заполярного обратился в отдел полиции с заявлением о краже ноутбука, жесткого диска, домашнего кинотеатра и денег в сумме 12 тысяч рублей из его квартиры по улице Ленина.

Экспертами-криминалистами установлено, что злоумышленник проник в квартиру путем подбора ключа. Оперативники опросили соседей потерпевшего, также изъяли отпечатки пальцев рук. Проверка по базам данным полиции показала, что к краже причастен неработающий 40-летний местный житель, ранее неоднократно судимый.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемый задержан и доставлен в отдел полиции.

По факту кражи, совершенной с проникновением в жилище, возбуждено и расследуется уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи Уголовного кодекса Российской Федерации - лишение свободы на срок до шести лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: govorim.by