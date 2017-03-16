В Кандалакше полицейские задержали подозреваемого в краже у отца

16 Марта 2017 года, 18:22

КАНДАЛАКША/ 16 марта - 13 марта в МО МВД России «Кандалакшский» поступило заявление от 61-летнего местного жителя. Мужчина пояснил, что у него из квартиры пропал аккумулятор и набор инструментов общей стоимостью 3500 рублей.

Полицейские, опросив потерпевшего, установили, что к краже может быть причастен безработный сын заявителя, с которым он проживает в одной квартире.

35-летний мужчина, ранее судимый за кражу, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и нарушение неприкосновенности жилища, сознался в содеянном и пояснил, что похищенное имущество продал, а денежные средства потратил.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи – лишение свободы на срок до двух лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: NewsTes