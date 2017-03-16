Мурманчанин за кражу имущества собственной матери получил три года тюрьмы

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
26 апреля: Наргиз в Мурманске с программой «Вдвоём» 26 апреля: Наргиз в Мурманске с программой «Вдвоём»
Филармония приглашает 8 апреля на концерт «Фонограф-Дебют» Филармония приглашает 8 апреля на концерт «Фонограф-Дебют»
Стрелковый клуб «Кречет» приглашает 18 марта на охотничий биатлон Стрелковый клуб «Кречет» приглашает 18 марта на охотничий биатлон
В Мурманском индустриальном колледже очередной День открытых дверей В Мурманском индустриальном колледже очередной День открытых дверей
Туры выходного дня в Центре отдыха «Огни Мурманска» Туры выходного дня в Центре отдыха «Огни Мурманска»
 
 

Видеоновости16+

Полное видео программы «Дежурный по Печенге»
 
 
 
 

Курсы валют 16.03.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
72,3009
0,8074
1 USD
Доллар США
59,1128
0,1588
1 EUR
Евро
62,8428
0,0981
10 NOK
Норвежских крон
68,8816
0,2650
10 SEK
Шведских крон
65,9292
0,0978
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

5.9 м/с
давление 737.3 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Павел Ченский
Павел Ченский:

В прошлом году специалисты Центра занятости населения города Мурманска сосредоточили главные силы на содействии гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе персонала. Итоги этой работы подводит директор учреждения Павел Ченский

Алексей Щербаков
Алексей Щербаков:

О планах градообразующего предприятия на текущий год, инвестпрограмме и социальной ответственности бизнеса рассказал исполняющий обязанности генерального директора «Олкона» Алексей Щербаков

Олег Бардов
Олег Бардов:

Чем же уникален спорткомплекс, кроме масштабных размеров? Когда «X-Fit» распахнет свои двери? Какова цена клубных карт и когда они появятся в продаже? На эти и другие вопросы ответил руководитель клуба Олег Бардов

 
 
 
 

Выбор редакции

В Мурманске пройдёт встреча выпускников Киевского высшего военно-морского политического училища
16 Марта 2017, 12:25
В Мурманске пройдёт встреча выпускников Киевского высшего военно-морского политического училища
Дополнительный автобусный маршрут соединит Ленинский округ и Нефтебазу
16 Марта 2017, 10:26
Дополнительный автобусный маршрут соединит Ленинский округ и Нефтебазу
Очередное заседание правительства Мурманской области состоится 17 марта
16 Марта 2017, 09:40
Очередное заседание правительства Мурманской области состоится 17 марта
Полиция опрашивает свидетелей авиаинцидента с выкатом самолёта в Мурманске
16 Марта 2017, 09:29
Полиция опрашивает свидетелей авиаинцидента с выкатом самолёта в Мурманске
 
 
 
 

Самое читаемое

Малолетний серийный преступник из Оленегорска взят под стражу
15 Марта 2017, 13:40
Региональное ФСБ опровергло свою причастность к гражданину Капитонову
15 Марта 2017, 14:00
В Мурманске ограничат движение по случаю Праздника Севера
15 Марта 2017, 14:46
На дефицитные места трудоустроены 44 врача Мурманской области
15 Марта 2017, 17:20
Молодёжный экологический форум стартует в Мурманске в апреле
15 Марта 2017, 19:20
Дополнительный автобусный маршрут соединит Ленинский округ и Нефтебазу
16 Марта 2017, 10:26
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
Следите за новостями на http://twitter.com/bportcom  
 
 
Главная » Криминал » Мурманчанин за кражу имущества собственной матери получил три года тюрьмы
 
 
 
 
16 Марта 2017 года, 12:07

Мурманчанин за кражу имущества собственной матери получил три года тюрьмы


МУРМАНСК/ 16 марта/ БИ-ПОРТ – Ленинский суд Мурманска вынес приговор в отношении Алексея Балванцева, который похитил у собственной матери украшения и бытовую технику. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на три года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. В октябре прошлого года женщина попала в больницу, и попросила сына забрать ювелирные изделия, которые находились при ней, чтобы отвезти их домой.

«Получив от матери ценные вещи, Балванцев из корыстных побуждений, присвоил имущество себе, впоследствии распорядившись им по своему усмотрению», – сообщают в Прокуратуре Мурманской области.

В то время пока продолжалось лечение, им из квартиры потерпевшей была вывезена бытовая техника. В суде мурманчанин свою вину не отрицал и дал признательные показания по всем совершенным преступлениям. Стоит отметить, что он привлекался к уголовной ответственности за преступления схожего характера, и в 2015 году освободился из мест лишения свободы.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
За 8 лет число получивших российское гражданство через брак выросло в 50 раз
2.
Снимок беженцев в Кандалакше признан лучшим среди журналистов Финляндии
3.
В Мурманске пройдёт встреча выпускников Киевского высшего военно-морского политического училища
4.
В Мурманске сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота наркотическое вещество МДМА в особо крупном размере
5.
Проект технопарка «Кванториум» обсудили в Мурманске
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта