Мурманчанин за кражу имущества собственной матери получил три года тюрьмы

16 Марта 2017 года, 12:07

МУРМАНСК/ 16 марта/ БИ-ПОРТ – Ленинский суд Мурманска вынес приговор в отношении Алексея Балванцева, который похитил у собственной матери украшения и бытовую технику. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на три года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. В октябре прошлого года женщина попала в больницу, и попросила сына забрать ювелирные изделия, которые находились при ней, чтобы отвезти их домой.

«Получив от матери ценные вещи, Балванцев из корыстных побуждений, присвоил имущество себе, впоследствии распорядившись им по своему усмотрению», – сообщают в Прокуратуре Мурманской области.

В то время пока продолжалось лечение, им из квартиры потерпевшей была вывезена бытовая техника. В суде мурманчанин свою вину не отрицал и дал признательные показания по всем совершенным преступлениям. Стоит отметить, что он привлекался к уголовной ответственности за преступления схожего характера, и в 2015 году освободился из мест лишения свободы.