В Терском районе полицейскими задержан подозреваемый в угрозах убийством

16 Марта 2017 года, 19:00

ТЕРСКИЙ РАЙОН/ 16 марта - В отдел полиции с заявлением обратилась 32-летняя местная жительница. Она сообщила о том, что ее дочери, 2003 года рождения, и двум ее ровесницам неизвестный угрожал пистолетом.

В ходе опроса потерпевших полицейскими было установлено, что девочки находились вечером у дома по улице Советская. К ним подошел мужчина и, демонстрируя предмет, похожий на пистолет, угрожал выстрелить. Потерпевшие испугались. Восприняв в данной ситуации угрозы, как реально осуществимые, они убежали с места происшествия и обратились за помощью к родителям.

Сотрудниками полиции подозреваемый, 26-летний местный житель, был установлен и задержан. Мужчина не работает, был ранее судим за умышленное причинение вреда здоровью. Он признался в содеянном и пояснил, что ему показалось, будто девушки нелицеприятно высказались в его адрес. Пистолет по его словам, был не настоящий, приобретен в сувенирном магазине. После инцидента, мужчина, якобы его выбросил.

По факту угрозы убийством возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание – лишение свободы на срок до двух лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации МО МВД России «Кандалакшский»)

Фото: NewsTes