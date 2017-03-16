Жителя Мурманска заперли в подвале с целью наживы

16 Марта 2017 года, 13:46

КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 16 марта/ БИ-ПОРТ – В полицию города поступило сообщение от 59-летнего мурманчанина о том, что знакомый силой удерживает его в подвале гаража, расположенного в Кольском районе.

«Сотрудники незамедлительно прибыли на место и освободили потерпевшего, который в течение часа находился в заточении», – сообщают в УМВД России по Мурманской области.

Как стало известно позже, от мужчины требовали шесть тысяч рублей, на что он ответил отказом. После этого распитие спиртных напитков переросло в драку, и злоумышленник силой завел потерпевшего в подвал, связал ему руки и запер дверь.

«Мужчине, незаконно лишенному свободы, удалось воспользоваться мобильным телефоном и самостоятельно вызвать полицию. Сотрудниками уголовного розыска был установлен неработающий, ранее многократно судимый житель района, 1983 года рождения, – подчеркивают в полиции. – В настоящий момент северянин уже осужден за факт вымогательства, ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы».

По факту произошедшего также возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание по статье - лишение свободы на срок до двух лет.

Фото: region-news.info