В деле о взяточничестве директора музея-заповедника «Кижи» допросили главного свидетеля

16 Марта 2017 года, 17:15

КАРЕЛИЯ/ 16 марта/ БИ-ПОРТ – В ходе судебного заседания по делу о взяточничестве бывшего директора музея-заповедника «Кижи» Андрея Нелидова и помощника и бывшего депутата Законодательного собрания Карелии Ивана Романова был допрошен главный свидетель – предприниматель Татьяна Астратенок. По версии следствия, она согласилась выплачивать руководству по восемь миллионов рублей. Из которых 5,5 миллиона предназначались в качестве взятки Нелидову за право вести торговлю и за выдачу пропуска, разрешающего ей круглосуточное нахождение на острове.

«Свидетель говорит, что когда Романова арестовали, она сама обратилась к Нелидову с вопросом: а кому платить за аренду? Только стражи порядка считают, что он брал деньги для себя, а подсудимый уверяет, что для Романова, – передает «Губернiя Daily». – Сложности этому делу явно добавляет то, что сама Татьяна Астратенок, кажется, вообще не задавалась вопросом, что такое эти испрошенные у нее восемь миллионов рублей за сезон».

Нелидов возглавлял «Кижи» с начала 2013 года. Его назначение вызвало конфликт внутри коллектива музея, в Петрозаводске прошли митинги, участники которых требовали отменить решение о назначении. В 2015 году карельский СКР возбудил уголовное дело в его отношении по факту получения им взятки в размере 500 тысяч рублей.