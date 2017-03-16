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Главная » Криминал » Вступил в силу приговор по очередному уголовному делу в отношении бывшего директора «СПТБ Звездочка» Фёдора Барашко
 
 
 
 
16 Марта 2017 года, 18:55

Вступил в силу приговор по очередному уголовному делу в отношении бывшего директора «СПТБ Звездочка» Фёдора Барашко


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 16 марта/ БИ-ПОРТ - Вступил в законную силу приговор в отношении бывшего генерального директора ЗАО «СПТБ «Звездочка» Фёдора Барашко. За присвоение и растрату денежных средств ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года. Об этом «Би-порту» сообщили в УФСБ по Северному флоту.

Военными контрразведчиками и сотрудниками УМВД по Мурманской области установлено, что Барашко путём заключения фиктивных договоров с использованием фирм-однодневок похитил более 5 млн рублей, выделенных на восстановление технической готовности атомной подводной лодки, ракетного крейсера и большого противолодочного корабля.

Ранее Барашко уже был осуждён на девять лет колонии общего режима за уклонение от уплаты налогов. Теперь к этому сроку добавится ещё два года.

В текущем году это уже не первый факт пресечения противоправной деятельности в сфере судоремонта. 26 января Первомайский районный суд Мурманска вследствии акта амнистии  прекратил уголовное преследование по п. «б» ч.2 ст.171 УК РФ бывшего директора ООО «ДиаМАНТ» Сергея Никифорова. Немного ранее указанная фирма привлекалась к ответственности антимонопольным органом».

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