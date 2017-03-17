В Печенгском районе полицейскими задержан подозреваемый в угрозе убийством

17 Марта 2017 года, 17:49

ПЕЧЕНГСКИЙ РАЙОН/ 17 марта - В МО МВД России «Апатитский» обратилась 36-летняя местная жительница с заявлением о том, что бывший муж угрожал ей убийством.

Участковым уполномоченным полиции установлено, что северянин, находясь в квартире по ул. Советская, где разведенные супруги до сих пор проживают совместно, угрожал женщине лишить ее жизни. При этом мужчина в ходе конфликта сдавливал шею потерпевшей руками.

Потерпевшая угрозу восприняла реально и обратилась за помощью в полицию. Сотрудниками полиции подозреваемый, 32-летний местный житель, был установлен и опрошен. Злоумышленник признался в содеянном. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

По факту угрозы убийством возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание – лишение свободы на срок до двух лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: Profimedia/Alamy