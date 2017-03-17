Полиция предупреждает граждан о необходимости быть внимательными при совершении покупок посредством сети Интернет

17 Марта 2017 года, 19:00

МУРМАНСК/ 17 марта - В дежурную часть отдела полиции №3 УМВД России по г.Мурманску с заявлением о мошенничестве обратилась 21-летняя жительница областного центра.

Сотрудникам полиции девушка пояснила, что нашла объявление об оказании посреднических услуг при оформлении кредита. В качестве оплаты за помощь потерпевшая перевела на указанный расчетный счет около 7 тысяч рублей. После этого связь с инициатором объявления прервалась, объявление оказалось удалено, на письма злоумышленник не отвечал. Заявительница обратилась за помощью в полицию.

Еще одним потерпевшим стал 65-летний гражданин, который на сайте в сети Интернет нашел объявление о продаже макета пистолета «Марголин». Договорившись о сделке в ходе переписки с продавцом, мужчина перевел более 16 тысяч рублей с помощью онлайн услуги на указанный ему расчетный счет. Однако оплаченный товар он так и не получил.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области