Жительница Печенгского района обманным путём поступила на военную службу

17 Марта 2017 года, 11:50

ПЕЧЕНГСКИЙ РАЙОН/ 17 марта/ БИ-ПОРТ – Жительницу Печенгского района признали виновной в мошенничестве в крупном размере. Как сообщили «Би-порту» в Военном следственном управлении по Северному флоту, матрос Наталья Жукова воспользовавшись подложным дипломом о высшем образовании поступила на службу в в/ч 38643 (Спутник).

«На основании данного обмана, кандидатура Жуковой была одобрена аттестационной комиссией и командованием в/части 38643 и она поступила на военную службу по контракту с присвоением воинского звания «прапорщик», - сообщили агентству в ВСУ по Северному флоту.

В дальнейшем, в ходе прохождения военной службы Жуковой присвоено воинское звание «старший прапорщик». В результате при прохождении военной службы Жуковой необоснованно выплачено более 500 тысяч рублей.

Заозерским гарнизонным военным судом Жуковой назначено наказание в виде штрафа в размере 100 000 руб. Кроме того, судом удовлетворен заявленный к Жуковой иск о возмещении оставшейся части причиненного ущерба на сумму более 450 тысяч рублей.