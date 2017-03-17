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Главная » Криминал » Сотрудниками полиции в Мурманске по горячим следам задержан подозреваемый в мошенничестве
 
 
 
 
17 Марта 2017 года, 19:20

Сотрудниками полиции в Мурманске по горячим следам задержан подозреваемый в мошенничестве


МУРМАНСК/ 17 марта - В дежурную часть обратились родители 17-летней девушки с заявлением о хищении у нее мобильного телефона. Они сообщили о том, что поздно вечером неизвестное лицо, находясь в подъезде дома по ул.Октябрьская, путем обмана и злоупотребления доверием завладело ее имуществом стоимостью 56 тысяч рублей.

Полицейскими установлено, что потерпевшая сама передала злоумышленнику телефон, который он попросил под предлогом осуществления звонка для вызова экстренной службы. Завладев им, неизвестный скрылся с места происшествия.

Девушка смогла описать приметы злоумышленника, информация о розыске была передана дежурным нарядам полиции. В ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый был установлен и задержан. Ранее неоднократно судимый, в том числе за мошенничество, житель областного центра был изобличен в содеянном. Похищенный телефон он успел продать.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи – лишение свободы на срок до двух лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: vdvsn.ru

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