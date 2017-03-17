Полицейскими задержан подозреваемый в незаконном сбыте метамфетамина

17 Марта 2017 года, 20:00

МУРМАНСК/ 17 марта - Сотрудникам подразделения по контролю за оборотом наркотиков стало известно о возможной причастности неработающего 30-летнего мурманчанина к незаконному распространению наркотиков на территории города.

За подозреваемым было установлено наблюдение. В момент сбыта он был задержан с поличным возле дома по проспекту Кольский. Изъятое на месте происшествия вещество было направлено на экспертизу в ЭКЦ УМВД России по Мурманской области.

Исследованием, проведенным сотрудниками Экспертно-криминалистического центра, было установлено, что предоставленный материал является наркотическим средством метамфетамином массой 1,5774 грамма.

По факту сбыта наркотического вещества возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за данное преступление - лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: Newstracker