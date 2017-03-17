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Жизнь в Мурманске


Сари
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Главная » Криминал » Полицейский, выехавший на вызов, был избит палкой в Кандалакше
 
 
 
 
17 Марта 2017 года, 15:30

Полицейский, выехавший на вызов, был избит палкой в Кандалакше


КАНДАЛАКША/ 17 марта/ БИ-ПОРТ – В дежурную часть отдела полиции 4 февраля 2017 года обратилась жительница Кандалакши, сообщив о противоправных действиях со стороны 20-летнего сожителя в адрес ее и сына. Прибывший на место полицейский предложил нарушителю проехать в отдел для разбирательства, но мужчина отказался выполнить требование и нанес сотруднику удары в область головы деревянной палкой.

«Ему было нанесено телесное повреждение в виде ушибленной раны. На стадии следствия обвиняемый осознал вину, дал признательные показания, – рассказала «Би-порту» старший помощник руководителя Следственного комитета по Мурманской области Ксения Кошелюк.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: polit.ru

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