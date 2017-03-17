Рядовому из Печенги прислали марихуану «Почтой России»

17 Марта 2017 года, 16:10

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 17 марта/ БИ-ПОРТ – Рядовой войсковой части Сергей Казаров с целью личного потребления договорился со своим знакомым о приобретении марихуаны. Наркотическое средство было решено доставить путем пересылки.

«В отделении «Почты России», расположенном в поселке Печенга, 14 сентября 2016 года Казаров получил адресованную ему посылку. В ней находилось вещество массой 30,80 грамм, которое он хранил при себе», – рассказали «Би-порту» в Военном следственном отделе по Мурманскому гарнизону.

Марихуану у осужденного сотрудники правоохранительных органов изъяли в этот же день. За содеянное ему назначен один год колонии-поселения. Отметим, что приговор Заозерским гарнизонным военным судом выносился с учетом раскаяния преступника.

Фото: Myslo