В Мурманске алкогольное застолье завершилось кражей гаджетов

18 Марта 2017 года, 14:03

МУРМАНСК/18 марта/БИ-ПОРТ - 52-летний мурманчанин обратился в отдел полиции с заявлением о краже ноутбука и мобильного телефона общей стоимостью 22 тысячи рублей. По словам потерпевшего, хищение произошло в квартире дома на Фестивальной. Главной подозреваемой стала 42-летняя гостья, с которой мужчина «дегустировал» спиртные напитки.

Оперативники опросили соседей, а также изъяли отпечатки пальцев рук с места происшествия. Подозреваемая задержана и доставлена в отдел полиции. Чужое имущество она уже успела продать.

Возбуждено и расследуется уголовное дело. Женщине грозит расстаться со свободой на два года.