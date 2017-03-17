Пьяный сожитель ударил возлюбленную ножом

МУРМАНСК/19 марта/БИ-ПОРТ – Бытовая ссора завершилась ножевым ранением. Конфликт произошел в квартире на ул. Новое Плато в Мурманске.
В дежурную часть отдела полиции поступило сообщение об обращении в медицинское учреждение 45-летней женщины с колото-резаными ранами голени и бедра. Сотрудники полиции установили, что у потерпевшей после совместного распития спиртных напитков произошел конфликт с сожителем. Безработный 58-летний обидчик задержан.
По факту умышленного причинения легкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит арест на 4 месяца.