Ночная гостья похитила телефон и банковскую карту

19 Марта 2017 года, 16:30

АПАТИТЫ/19 марта/БИ-ПОРТ - В отдел полиции с заявлением о краже из его квартиры, расположенной по улице Космонавтов, обратился местный житель 1970 года рождения. По словам мужчины, у него похитили мобильный телефон «Нокиа» и банковскую кредитную карту, с которой после пропали 50 тысяч рублей.

Как выяснилось, мужчина распивал спиртное вместе со своей знакомой. 27- летнюю даму, которая ранее уже применяла свой криминальный талант в деле, задержали. Пин-код карты она запомнила, когда хозяин счета расплачивался в магазине.

Возбуждено и расследуется уголовное дело. Девушка может лишиться свободы на 4 года.