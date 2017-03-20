Сотрудниками полиции в Коле задержан подозреваемый в ограблении пенсионерки

20 Марта 2017 года, 17:46

КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 20 марта - В ОМВД России по Кольскому району поступило сообщение об ограблении. Пожилая жительница поселка Кильдинстрой сообщила полицейским, прибывшим на место происшествия, что двое неизвестных молодых людей в подъезде дома открыто похитили принадлежающую ей сумку с кошельком и деньгами в сумме 6,5 тысяч рублей, после чего скрылись. Потерпевшая пенсионерка, 1936 года рождения, описала сотрудникам полиции подозреваемых.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий спустя непродолжительное время сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Кольскому району установили, что ограбление совершил ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности 15-летний подросток. Подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции. Он признался в совершении противоправного деяния и рассказал, что похищенные денежные средства потратил, а сумку с кошельком выкинул. Его 17-летний знакомый, который был в момент ограбления рядом, также установлен и опрошен.

По факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ. Проводятся следственные действия, сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: TopNews