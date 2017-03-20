В Кандалакше полицейскими раскрыта кража денежных средств с банковской карты

20 Марта 2017 года, 18:03

КАНДАЛАКША/ 20 марта - В дежурную часть отдела полиции г. Кандалакша обратился житель города, 1956 года рождения, с сообщением о том, что с его банковской карты незаконно списано более 14 тысяч рублей.

Оперативники опросили потерпевшего и выяснили, что в хищении его денежных средств имеются основания подозревать знакомого, с которым заявитель распивал спиртные напитки у себя по месту жительства.

В ходе специальных мероприятий сотрудники уголовного розыска, используя полученную от потерпевшего информацию, задержали 35-летнего мужчину. Он признался в совершении кражи и рассказал полицейским, что потерпевший попросил его купить спиртные напитки и продукты питания, для чего передал злоумышленнику свою банковскую карту, сообщив ее пин-код.

Воспользовавшись этим, подозреваемый, обналичил через банкомат некоторую сумму для личного пользования. Деньги злоумышленник успел потратить по своему усмотрению.

По факту кражи в отношении северянина возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: club-urist.ru